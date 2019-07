Gibt es außer Südamerika noch eine andere Region, auf die der FC Bayern schielt?

Wir haben uns zunächst auf zwei Fokusmärkte konzentriert – USA und China. Mit München, Shanghai und New York haben wir drei Standorte, von denen aus wir unsere Fühler in verschiedene Märkte ausstrecken. Wichtig ist dabei, dass wir Schritt für Schritt vorgehen, denn in erster Linie sind wir ein Fußballklub und dürfen uns in anderen Bereichen nicht "verzetteln". Spannend ist sicherlich neben China auch Südostasien. Dort haben wir schon die eine oder andere regionale Partnerschaft abgeschlossen und schauen uns verschiedene Länder nun intensiver an.