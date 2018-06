Was bedeutet die Deckelung für die überhitzte Situation in München?

Die Situation in der Stadt ist ein Grund, warum wir schon über eine Obergrenze froh wären – für die Münchner Mieter würde sie eine erhebliche Entlastung bedeuten. Es gibt hier zum Teil exorbitante Erhöhungen, da werden pro Quadratmeter auch mal zehn Euro draufgeschlagen. Eine Grenze von drei Euro wäre da schon eine Erleichterung.