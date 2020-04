München - Wird die 3. Liga in Zukunft zweigleisig mit insgesamt 40 Teams? Dieser Vorschlag wurde zumindest von einem Regionalligisten an den DFB herangetragen, wie der Verband auf SID-Anfrage bestätigte. Die Idee sieht vor, dass die dritte Ebene des deutschen Fußballs ab der Saison 2020/2021 in eine 3. Liga Nord und eine 3. Liga Süd mit je 20 Teams unterteilt wird.