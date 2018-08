In einem Antrag an den Feriensenat des Stadtrats heißt es deshalb: Die Stadtwerke sollen prüfen, wie Münchner Haushalten während Phasen extremer Hitze monatlich vier Kubikmeter Wasser kostenfrei zur Verfügung gestellt werden könnten. In Würzburg, so der Hinweis aus der Fraktion, würden bereits acht Kubikmeter Wasser jährlich für jedes Haus kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. (Lesen Sie auch: Was Sie bei Hitze am besten (nicht) essen und trinken sollten)