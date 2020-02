CSU: Filmtheater am Sendlinger Tor "ein Kleinod"

Nach dem geplanten Erwerb soll die Stadt das Kino nach den CSU-Vorstellungen "zu einer für beide Seiten rentablen Miete" an die langjährigen Pächter bzw. Betreiber vermieten. Schließlich sei das Filmtheater am Sendlinger Tor auch einer der Spielorte des jährlichen Filmfestes München und "ein Kleinod unter den wenigen noch vorhandenen historischen Filmtheatern aus der Anfangszeit des Films in Deutschland".