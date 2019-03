Vision der Grünen: Innenstadt bis 2025 autofrei

Ein weiterer Bereich, der aus Sicht der Grünen dringend angepackt werden muss, ist der Abschnitt zwischen Ludwigsbrücke über die Zweibrückenstraße bis zum Isartorplatz. Die Zweibrückenstraße solle auf je eine Spur reduziert werden, der Thomas-Wimmer-Ring solle nur vierspurig wiederhergestellt werden. Der Effekt: Mehr Platz und Sicherheit für Radler, Fußgänger und Tram. Der Isartorplatz solle zudem endlich umgestaltet werden. Bis 2025, so also die Vision der Grünen, könnte die Innenstadt so autofrei werden.

Florian Roth resümiert: "Wenn man das will, kann man das machen."

So funktioniert es in anderen Städten:

Seit Anfang 2015 ist die Innenstadt von Basel autofrei. Die Zufahrt ist nur von 5 bis 11 Uhr gestattet.

In Madrid hat man Ende 2018 die Durchfahrt durch die Innenstadt verboten. Wer hineinfährt, muss in Garagen parken. Die Einzelhandels-Umsätze sind seitdem gestiegen, die Emissionen gesunken.

Drei Kilometer des rechten Seine-Ufers in Paris sind autofrei. Die bisher monatlichen autofreien Sonntage finden nun wöchentlich statt. Es wird diskutiert, das gesamte historische Zentrum zur Fußgängerzone zu machen.

Hamburg will im Sommer drei Monate lang acht Straßen täglich von 11 bis 23 Uhr für den Autoverkehr sperren.

In Gent werden bei den "Lebendigen Straßen" 25 Straßen monatelang autofrei und mit Bars, Sportflächen anders genutzt.

