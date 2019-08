Veganes Essen im Tierheim Riem

Ende April hat Erbil Günar im Katzenhaus des Tierheims angefangen, Döner (4,90 Euro) oder Lasagne mit Salat (8,90 Euro) zu verkaufen. Alles vegan. Günar ist ein Vorreiter für veganes Essen in München: 34 Jahre lang hat er das Royal Kebabhaus am Hauptbahnhof geführt, seit 1998 vegan. 2017 musste er den beliebten Imbiss wegen der Bauarbeiten für die Zweite Stammstrecke schließen und zog nach Haidhausen in die Breisacher Straße um. Jetzt finden seine Stammkunden ihn meist im Tierheim, wo er den Gassigehern ein Lahmacun (7,90 Euro) auf die Hand gibt, die Tierheim-Mitarbeiter Besprechungen bei hausgemachten Kuchen (3,90 Euro) abhalten und Familien beim üppigen Vorspeisenteller (8,90 Euro) von dem Kätzchen schwärmen, das sie bald abholen dürfen.