München - Am Sonntag und zu Wochenanfang bestimmt das Hoch Keywan die Wetterlage: Es ist warm und sonnig in München bei Temperaturen um 13 Grad - mit fast 13 Sonnenstunden. Ein böig auffrischender Wind weht hier aus Richtung Osten. Spitzenwerte von um die 20 Grad werden im Raum Aschaffenburg und am östlichen Alpenrand gemessen. Und auch der Wochenanfang soll schön werden.