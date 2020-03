München und Bayern: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Der Dienstag startet in Bayern klar und überall frostig. In den frühen Morgenstunden und in der Nacht zum Mittwoch werde es verbreitet mäßigen, in einzelnen Alpentälern und Mittelgebirgen strengen Frost geben, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte.

Dienstag: Heiter, Richtung Bayerwald wolkiger und trocken. Höchstwerte 0 bis 4 Grad.