München - Das Osterwochenende wird überwiegend sonnig in Bayern. Der Karsamstag ist mit viel Sonne und Temperaturen von bis zu 24 Grad gestartet. Gegen Abend sind zeitweise dichtere Quellwolken möglich. So ähnlich schaut's dann auch am Ostersonntag aus: Der startet laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst ebenfalls sonnig. Am Nachmittag und Abend seien in den Alpen Regenschauer und Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen lägen bei 20 bis 25 Grad. Am Ostermontag müssen sich die Menschen im Norden Bayerns in der zweiten Tageshälfte auf eine deutliche Abkühlung und Regen einstellen.