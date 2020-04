München - Das Wetter in Bayern bleibt vorerst sonnig und kühl. Der Mittwoch soll laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) trotz viel Sonnenschein recht ungemütlich werden: Am Vormittag ist es frostig, vor allem im Bayerischen Wald und in den östlichen Alpen kann es zu örtlicher Glätte durch überfrierende Nässe kommen.