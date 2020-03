Tagsüber bleibt es sonnig - Minusgrade in der Nacht

In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf bis zu minus zehn Grad ab. Tagsüber scheint dann weiterhin überall die Sonne, nur zwischen den Alpen und dem Bayerischen Wald wandern am Dienstag ein paar Wolkenfelder über den Himmel. Es bleibt kalt, bei Temperaturen zwischen null Grad im Südosten und neun Grad in Franken. Dazu wehen kalte, starke Böen.