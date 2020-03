Auch der Samstag beginnt sonnig, im Laufe des Tages ziehen laut Vorhersage vor allem in Richtung der Alpen Wolken auf. Die Höchstwerte liegen den Meteorologen zufolge bei 12 Grad in Schwaben und bis 18 Grad an der östlichen Donau. Der Wind lasse nach. Am Sonntag setzen sich die Wolken durch und es regnet. Die Temperaturen in Bayern erreichen laut DWD 4 bis 13 Grad, die Schneefallgrenze sinkt auf 800 bis 600 Meter.