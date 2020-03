In der Nacht zu Mittwoch wird es vor allem in den höheren Lagen glatt und frostig, mit Tiefstwerten zwischen minus 4 und minus 10 Grad. Am Mittwoch kommt die Sonne wieder hervor und bringt Temperaturen von 6 bis 11 Grad. Auch der Donnerstag zeigt sich fast im gesamten Freistaat von seiner sonnigen Seite und wird mit bis zu 13 Grad etwas milder als die Vortage.