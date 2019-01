Prognose: In den Alpen bis zu 30 Zentimeter Schnee in zwölf Stunden

"Das könnte recht brenzlig werden." In mittleren und höheren Lagen drohten zudem Schneeverwehungen. In den Alpen könnte es mancherorts 10 bis 30 Zentimeter in zwölf Stunden schneien. Am Freitag hatten zwar neue Tiefausläufer von Norden Schnee nach Unterfranken gebracht, der im Laufe des Tages Richtung Süden ziehen sollte. Die Mengen seien aber mit 5 bis 10 Zentimeter in den Alpen in der Nacht zum Samstag unkritisch, sagte Wolz. "Gemessen an dem, was sich die Tage zuvor abgespielt hatte, ist das nicht nennenswert."