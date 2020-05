Jena: DFB-Hygienekonzept nicht umsetzbar

Wie der "MDR" berichtet, hat sich Carl Zeiss Jena jetzt mit einem Schreiben direkt an Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) gewendet, um den Re-Start zu unterbinden. Größter Kritikpunkt: Das vom DFB am Freitag verabschiedete Hygienekonzept, das sich stark an den DFL-Plänen für die 1. und 2. Bundesliga orientiert, sei für viele Drittligisten schlicht nicht umsetzbar.