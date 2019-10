Nach Angaben der Polizei war die junge Frau vorher beim "Rathausclubbing" in der Münchner Innenstadt gewesen. Sie war unterwegs zum Herzog-Wilhelm-Park, wo sie mit einem unbekannten Mann ins Gespräch kam. Die junge Frau sei durstig gewesen und habe kein Geld dabei gehabt, so die Polizei zu den Hintergründen – da bot ihr der Mann an, an der Agip-Tankstelle in unmittelbarer Nähe etwas zu trinken zu kaufen.