Er und die Studentin hatten am Montagabend in dem Festzelt zunächst auf der Bierbank getanzt. Dann passierte es: Während die 19-Jährige auf der Bierbank stehen blieb, stieg der italienische Tourist von der Bank herunter und rieb seinen Kopf am Bein der Studentin. "Er steckte außerdem seinen Kopf unter den Dirndl-Rock", so die Polizei.