München - Deniz Z. (24, Name geändert) fühlte sich beleidigt – und er habe Angst vor seinem Kontrahenten gehabt. So beantwortet der 24-Jährige am Freitag die Frage der Vorsitzenden Richterin Elisabeth Ehrl nach seinem Motiv für den Messerangriff in einem Internet-Café am Hauptbahnhof. Die Staatsanwaltschaft wertet den Angriff als versuchten Mord und hat die Unterbringung des an einer paranoiden Schizophrenie leidenden Mannes in der Psychiatrie beantragt.