Der 21-Jährige hatte die Schülerin an der Tankstelle an der Münchner Straße zunächst angesprochen - und war ihr danach gefolgt. Er riss sie um und drückte sie zu Boden, so die Polizei. Anschließend wollte er seine Hose öffnen und nahm der 14-Jährigen außerdem das Handy ab.