Bierofka über Michael Görlitz: "Werde ihn nicht aufgeben"

...Michael Görlitz: "Es war einerseits schwer und man muss andererseits auch noch ein bisschen Geduld haben mit ihm. Das haben wir gesehen und das hat er auch selbst gesehen. Ich gebe ihn nicht auf, denn ich weiß, was er kann und was er fußballerisch drauf hat. Dass er noch nicht in der Verfassung ist, die er sich wahrscheinlich wünscht und die wir uns wünschen, wissen wir beide. Er selbst wird sicher auch nicht aufgeben und dann werden wir sehen, was in den nächsten Wochen passiert."

...Stammtorhüter Marco Hiller: "Man kann davon ausgehen, dass er wieder ins Tor zurückkehren wird."

TSV 1860 gegen 1. FC Saarbrücken? "Keine Angst, aber Respekt"

...die Regionalliga Südwest: "Noch sind wir nicht Meister. Ich habe oft das Gefühl, als wäre schon alles klar. Wir müssen erst unsere restlichen Punkte holen und scharf bleiben. Ich habe mich jetzt auch nur mit Illertissen beschäftigt. Ich habe mir interessehalber das Spiel Saarbrücken gegen Offenbach angeschaut, wir haben auch jemanden hingeschickt. Aber richtig intensiv wird es erst, wenn wir wissen: Wir sind Meister und gegen wen wir spielen."

...den Vergleich mit Saarbrücken: "Das ist eine clevere und erfahrene Mannschaft, eine sehr gut organisierte Mannschaft. Für Regionalliga-Verhältnisse wirklich eine sehr gute Mannschaft, aber keine Über-Mannschaft und wenn wir gegen sie spielen sollten, haben wir eine Chance, es zu schaffen. Angst habe ich vor keinem. Ich habe nie vor einem Gegner Angst, egal, gegen wen wir spielen. Man braucht Respekt, aber wir brauchen uns vor keinem zu verstecken. Wir müssen an unsere Stärke glauben. Wir haben auch vieles richtig gemacht im Laufe der Saison."

den Rasen in Saarbrückens derzeitiger Heimspielstätte Völklingen: "Es spielen beide Mannschaften auf dem Rasen. Ich denke, dass es wenn dann ein Problem für sie wird, denn wir werden ja nicht Harakiri nach vorne spielen. Wenn sie das Spiel machen müssen, wäre es nicht so optimal. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Wie dann unsere Strategie sein wird weiß ich, wenn es dann wirklich soweit ist."

Lesen Sie auch: Löwen-Hammer! Timo Gebhart in Illertissen wohl im Kader