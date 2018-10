Bierofka: "Wir dürfen die Spieler nicht vollquatschen"

…die späten Gegentore: "Wir müssen noch lernen, ruhiger zu verteidigen. Wir werden zu hektisch. Man darf es aber nicht immer nur an der Abwehr festmachen. Wenn man sieht, wie viele Tore wir hätten machen können. Wir müssen vorne das Tor zu Ende spielen. Ähnlich, wie es Quirin Moll gesagt hat: Du musst irgendwann das Spiel beenden, so dass der Gegner nicht mehr daran glaubt. Wenn du nur 1:0 hinten bist, glaubst du immer dran. Ich habe kürzlich eine Statistik gesehen, dass wir bis zur 81. Minute Tabellenführer wären. Also machen wir es 81 Minuten lang gut. Die restlichen neun Minuten werden wir auch noch hinkriegen."

…Erinnerungen an Meppen 1994: "Ich erinnere mich noch an das Spiel, an den Doppelpass von Winkler und Pacult, den Platzsturm. Das waren schöne Bilder. Ich weiß nicht, ob im Hause Bierofka ein Gläschen getrunken wurde, das kann schon sein. Mein Vater hat sich garantiert extrem gefreut. Die Spieler werden es auch über die Medien mitbekommen, auch die, die es nicht erlebt haben - dass Meppen eine gewisse Geschichte hat. Aber wir haben auch unsere eigenen Dinge auf der Agenda."

…Psychotricks: "Es gibt keine Psychotricks, es bleibt harte Arbeit auf dem Platz. Wir reden sowieso immer mit den Spielern. Wir können versuchen, sie nochmal zu sensiblisieren. Aber das Allerwichtigste ist: Dass wir die Spieler nicht vollquatschen mit dem Thema (späte Gegentore), um das Ganze nicht noch unbewusst zu verstärken. Wir müssen den Spielern die Zeit geben, sich zu finden in der Liga. Sie haben es trotzdem ordentlich gemacht, wir waren in keinem Spiel die schlechtere Mannschaft – im Gegenteil. Von dem her sehe ich viel Positives. Wir müssen Geduld bewahren. Das ist immer schwierig hier mit diesem Umfeld, aber wir dürfen nicht hektisch werden, sondern müssen die Geduld bewahren."

