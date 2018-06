Nur noch ein Sieg, dann schweben die Bayern im Basketball-Himmel. Es wäre der vierte Titel der Vereinsgeschichte, der erste seit dem Titelgewinn 2014. Der damalige Gegner hieß übrigens Alba Berlin. Spiel vier steigt am Mittwoch (20 Uhr) in der Hauptstadt. Danach werden die Bayern wissen, ob Berlin – wie schon in Spiel zwei – eine Reise wert war. Sollte es zur fünften und entscheidenden Partie kommen, findet die am Samstag (20.30 Uhr) wieder im heimischen Audi Dome statt.