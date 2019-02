München/Dortmund - Der BVB ist raus aus dem DFB-Pokal, der FC Bayern dagegen ist weiter – nach einer Willensleistung. In der Bundesliga trennen Borussia Dortmund und die Münchner nach 20. Spieltage jedoch sieben Punkte. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Bayern nach sechs Meisterschaften in Folge zum ersten Mal nicht die Schale am Marienplatz in die Höhe recken darf. Und diese stattdessen am Borsigplatz in Dortmund präsentiert wird.