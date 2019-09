"Müssen häufiger an unser Limit ran"

Der nächste Schritt in der Entwicklung des Teams von Bundestrainer Joachim Löw "muss sein, es konstant auf den Platz zu bekommen", sagte Kimmich vor dem Klassiker gegen die Niederlande in der EM-Qualifikation am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Hamburg: "Wir müssen häufiger an unser Limit ran."