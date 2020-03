Zeitumstellung 2020 am 29. März: Die Uhren werden eine Stunde vorgedreht

Wie jedes Jahr findet die Zeitumstellung am letzten Sonntag im März statt. Heuer werden die Uhren am 29. März von 2 Uhr auf 3 Uhr gestellt. Die Sommerzeit dauert bis zum 25. Oktober, an dem die Uhren wieder um eine Stunde zurückgedreht werden.