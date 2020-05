Und so funktioniert’s: Die Drohne mit der hochauflösenden Thermalkamera fliegt in einer Höhe von etwa 50 Metern in engen Schleifen. Die Kamera übermittelt Bilder der im Gras versteckten Tiere als gelbe Punkte. Ist ein Tier entdeckt, bleibt die Drohne darüber stehen und das Tier kann schnell ausgemacht werden. Um ein Kitz dann zu bergen, muss die gelernte Textillaborantin Handschuhe anziehen und Grasbüschel ausrupfen, damit sie das Kleine an den sicheren Waldrand tragen kann. "Das ist dringend nötig, da das Tier sonst den Geruch des Menschen und es die Ricke nicht mehr als ihr Baby annimmt."