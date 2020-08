Der Geschäftsführer des Edelmetallhändlers will sich nicht an die erste Beschwerde von U. erinnern. Das Paket mit UPS zu verschicken sei oft sicherer als per Spezialtransport, so der Beklagte. Ein Transporter sei schon einmal überfallen worden. Zudem legt der Anwalt des Beklagten ein überraschendes Dokument vor: Es gab wohl eine polizeiliche Hausdurchsuchung bei einem Verdächtigen. Ob der Goldbarren dort gefunden wurde? Keiner weiß es, auch Richter Lindemann ist überrascht und will mehr Informationen anfordern. So wollen beide Parteien abwarten, ob der Barren nicht doch noch gefunden wird. Die Suche nach dem Golddieb – sie geht weiter.