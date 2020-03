Angeklagter bestreitet Vergewaltigung

Darum geht es: Laut Anklage soll der 58-jährige Can T. (Name geändert) – er kommt langsam und an Krücken in den Gerichtssaal – eine demenzkranke Nachbarin am 9. Mai des vergangenen Jahres in deren Wohnung vergewaltigt haben.