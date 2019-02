Klage könnte zum Eigentor werden

Doch ihre Klage könnte für die Ibls noch zu einer Art Eigentor werden. Denn die Konkurrenz hat kein Interesse mehr an einem Dultstand im Jahre 2019. Der Weg für die Münchner Fischbraterei auf die Dult ist also frei. Und bald könnten sich die Unterhachinger Fischbrater dann selbst in der Rolle des "Stammbeschickers" wiederfinden. Hätte ihre Klage aber Erfolg, wäre das dann kein Vorteil mehr im Punktesystem der Stadt.