…die Tabelle: "Ich habe schon vor zwei, drei Wochen gesagt: Der Saisonendspurt wird kein Selbstläufer. Ich schaue mir aber keine Konstellationen an, denn du gehst in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Maximal im letzten Spiel kann ich es taktisch so anlegen, ob ich einen oder drei Punkte brauche und von außen einwirken. Ganz klar: Wir wollen alles daran setzen, dass wir am Samstag punkten. Es macht keinen Sinn, den Spielern einzuimpfen: Wir müssen, wir müssen! Sie sollen sich auf ihre Aufgaben konzentrieren. Es gibt ganz einfache Attribute, für die wir stehen und die uns in der gesamten Saison stark gemacht haben. Uns hat es immer ausgemacht, dass wir das Momentum auf unsere Seite ziehen konnten, wenn wir den Ball gut haben laufen lassen."

Gorenzel: Keine Wunderdinge von Lacazette erwarten

…Sechzigs Matchbälle: "Wir haben jetzt einen Matchball vergeben. Jetzt haben wir noch zwei Matchbälle. Ich bezeichne es bestimmt nicht als Endspiel, denn das ist vom mentalen Fokus schon wieder etwas anderes. Wir haben zwei Matchbälle und wollen den am Samstag verwandeln."

…Romuald Lacazette: "Wenn Spieler zuletzt wenig zum Einsatz gekommen sind, darf ich mir von ihnen keine Wunderdinge erwarten. Es ist nicht nur bei Romu so, auch bei Jan Mauersberger."

…Angst im Abstiegskampf: "Angst müssen wir vor niemandem haben, aber wir haben Respekt vor jeder Mannschaft. Wir müssen uns auf uns fokussieren. Angst ist in einem solchen Spiel ein schlechter Ratgeber. Ich bin nach wie vor von der Mannschaft überzeugt, denn sie hat ja gezeigt, dass sie es kann."

…Verabschiedung von Spielern: "Wir werden in unserem letzten Heimspiel keine Spieler verabschieden. Wir haben das nach hinten verschoben. Jeder Spieler, der sich Verdienste erworben hat in diesem Verein und nächstes Jahr vielleicht nicht mehr an Bord ist, muss verstehen, dass diese Dinge hinten angestellt sind. Wir werden uns voll auf das Spiel konzentrieren."

…Abstiegskampf auch nächste Saison: "Ich glaube, dass wir momentan unter unserer Qualität geschlagen werden. Fußball spielt sich zu 90 Prozent im Kopf ab. Wir sind momentan in einer Extremsituation, im Wellental und es ist schwer, dort herauszukommen. Wir sind sicher aus gewissen Gründen in dieses Wellental gekommen. Aber wenn ich weiter den Fokus darauf lege, werde ich nicht herauskommen. Wenn man das Sportbudget massiv reduziert, müssen wir natürlich weg von der Zielsetzung gehen, schnellstmöglich in die Zweite Liga zu kommen. Zumindest für nächste Saison. Wir sind auch weit davon entfernt, etwas aufzubauen. Wir haben keinen Handlungsspielraum für Vertragsverlängerungen und Neuverpflichtungen."

