Joshua Kimmich spricht sich für Niko Kovac aus

"Egal, welcher Trainer hier war, auch bei Pep Guardiola war Kritik da. Bei Carlo Ancelotti war Kritik da. Bei Jupp Heynckes war es eine andere Situation, weil er ein bisschen aus der Not geholt wurde und Triple-Trainer war. Aber seitdem ich hier bin, ist es nie so, dass man die Trainer oder die Mannschaft in den Himmel lobt", meinte der deutsche Nationalspieler im Interview mit "Sportbuzzer" vor dem DFB-Pokal-Finale am Samstag (20 Uhr, live in der ARD und im AZ-Liveticker): "Es wird oft nach Sachen gesucht, die man kritisieren kann."