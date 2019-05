2. Daniel Wein: "Wir sind eine Einheit"

Mut geben auch die Aussagen von Daniel Wein nach der Partie in Zwickau: "Wir sind eine Einheit", sagte der Mittelfeldspieler nach dem Spiel in der Mixed-Zone. "Jeder ist für den Anderen da – auch außerhalb des Platzes", fügte der 25-Jährige hinzu. Es scheint also so, als ob das Team auch in dieser äußert brenzligen Situation zusammenhält und als Team gegen den drohenden Abstieg ankämpft.