Gorenzel: Entwarnung bei Bekiroglu

Allerdings konnte der kürzlich zum Geschäftsführer beförderte Günther Gorenzel im Gegensatz zu Moll, der nach seinem Kreuzbandriss etwa ein halbes Jahr fehlen wird, bei Bekiroglu Entwarnung geben: Der Deutsch-Türke hat nur eine Knieprellung erlitten. "Efkan wird am Nachmittag mit dem Lauftraining beginnen und dann werden wir schmerzabhängig entscheiden, ob er morgen wieder ins Training einsteigen wird oder am Donnerstag", erklärte Gorenzel am Dienstagmittag.