Apropos Auftritte: Musikalisch läuft es bei Ihnen ja wieder ganz gut. Sie machen jetzt auch Schlager.

Ich finde, bei meiner Musik hat sich im Vergleich zu früher gar nicht so viel geändert. Nur, dass ich jetzt alles komplett selber singe. Früher waren ja Frauen für meine Refrains zuständig. Aber ich bin immer noch mit wahnsinnig Spaß an der Sache. Und ich erreiche bei meinen Konzerten noch immer über eine Million Fans.

Oli P. ist ausdauernd beim Autogrammeschreiben

Im vergangenen Jahr haben Sie sogar einen Rekord im Autogrammeschreiben aufgestellt – über sechs Stunden. Da könnten sich auch Fußballer eine Scheibe abschneiden.

Ach, die Fußballer stehen wahnsinnig im Fokus der Öffentlichkeit. Da kann ich mir schon auch mal vorstellen, dass die nach einem Spiel nicht immer Bock auf Autogramme haben. Bei mir herrscht halt nach jedem Auftritt Euphorie, da kann ich auch ausdauernd Autogramme schreiben.

Ihr aktuelles Album heißt "Wie Früher", eine Hommage an die gute, alte Zeit. Wünscht sich Oli P. zurück in die 90er?

Viele Auftritte sind ja kleine Zeitreisen. Dazu habe ich ganze Lagerräume voller Sachen aus den 80ern und 90ern. Ich fahre das echte Knight-Rider-Auto, natürlich mit TÜV. Ich würde also sagen, ich habe alles, was ich aus der Vergangenheit brauche, bei mir oder trage es im Herzen. Zurückdrehen muss ich also nix. Ich lebe es. (lacht)

