"Viele waren angetrunken, aggressiv und entsprechend unkooperativ", sagt Polizeisprecher Werner Kraus. Die Fans, die für des Champions-League-Spiel FC Bayern gegen Roter Stern Belgrad (Endstand 3:0) in die Allianz Arena wollten, sahen sich unverhofft einer Gruppe Demonstranten gegenüber. Die protestierten gegen den rechten Aktivisten und Islam-Gegner Michael Stürzenberger, der mit etwa 20 Unterstützern am Nachmittag am Marienplatz eine Kundgebung abhielt.