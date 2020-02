München - Vielleicht lag es ja auch am Schlafentzug, dass den Löwen beim 2:2 in Zwickau gegen Ende etwas die Luft ausging. Denn in der Nacht vor dem Spiel wurden die Sechzger mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen, wie Trainer Michael Köllner auf der Pressekonferenz nach dem Spiel verriet: "Ich bin in der Nacht um dreiviertel 5 wach geworden. Da haben unten auf der Straße Fans rumgegrölt. Das hat auch jeder von den Spielern mitbekommen", berichtete der 50-Jährige.