Eine harte Probe für alle, so vernehmen etwa die knapp 2.000 tschechischen Gefangenen Hilferufe von ihrer Heimatfront, an der noch gekämpft wird. Sie wollen so schnell wie möglich nach Prag. Im Camp macht sich zunehmend Unruhe breit. Täglich müssen zwischen 100 und 300 Tote bestattet werden. Das sogenannte Internationale Häftlings-Komitee, in dem die einzelnen Häftlingsgruppen ihre Interessen vertreten, soll Chaos verhindern.

Anfang Mai befreien US-Truppen die letzten Häftlingstransporte. Am 8. Mai 1945 unterzeichnet die Wehrmacht "die bedingungslose Kapitulation". Damit ist der Krieg offiziell beendet, vier Wochen später verlässt der letzte ehemalige Häftling das KZ Dachau.

KZ Dachau wurde zur Durchgangsstation für Häftlinge

Während die Nazi-Truppen im Osten und Westen immer mehr Gebiete an die Alliierten verloren, schickten sie die Gefangenen aus den Konzentrationslagern auf beschwerliche Märsche oder Transporte. Zum Jahreswechsel 1944/45 wurde das KZ in Dachau eine Durchgangsstation für Tausende Menschen.

Zu viele Häftlinge mussten unter katastrophalen hygienischen Bedingungen auf engstem Raum zusammenleben. Die neuen Lagerinsassen wurden zu Tausenden in den sogenannten Invalidenbaracken untergebracht. Ursprünglich galt für neue Häftlinge eine Quarantäne, ab November 1944 nahm die SS-Leitung den Ausbruch einer Krankheit im Lager aber billigend hin und setzte die Vorschrift aus.

Offenbar wusste der tschechische Inhaftierte und Lagerarzt Franz Bláha früh, dass Typhus in Dachau ausgebrochen war. Erst im Dezember wurden Maßnahmen zur Eindämmung ergriffen, offenbar hatten sich auch SS-Offiziere angesteckt. Einige Wohnblöcke wurden komplett isoliert. Die Menschen, die darin hausten, wurden schlicht ihrem Schicksal überlassen.

Geistliche widersetzten sich gegen Verbot und pflegten Todkranke

In den Seuchenbaracken – auch als Todesblocks bekannt – war das Personal erkrankt, gestorben oder geflohen. Ärzte kamen dort nicht mehr hin, Medikamente gab es offiziell keine. Während im Krankenrevier einige Zeit lang auch Geistliche als Pfleger aushelfen durften, waren sie in den Typhusbaracken nicht erwünscht.

Da sich der Wohnblock der polnischen inhaftierten Priester direkt neben dem Typhusblock befand, setzten sich die Geistlichen jedoch über das Verbot hinweg. Stefan Wincenty Frelichowski, ein junger Kaplan aus Polen, kletterte nachts als Erster in den Nachbarblock. Dort nahm er Sterbenden die letzte Beichte ab, wusch die Schwachen und pflegte die Schwerkranken. Weil sich keiner der Mitarbeiter mehr in die Todeszone traute, erhielt Frelichowski Anfang 1945 einen Passierschein – er sollte die Toten auf den Pritschen zählen.

In den folgenden Monaten rekrutierte er Helfer unter anderen Priestern. Ende Februar 1945 starb er selbst an der Seuche, mit der er sich während seiner Arbeit angesteckt hatte. Bis zur Befreiung kümmerten sich bis zu 35 Geistliche freiwillig um die Todkranken in den Typhusbaracken des Lagers. Zehn der Helfer starben, fünf von ihnen wurden selig gesprochen: Stefan Wincenty Frelichowski, P. Richard Henkes, P. Engelmar Unzeitig, P. Hilary Januszewski und Br. Józef Zaplata. Ihre Todestage jähren sich in diesem Jahr zum 75. Mal.

"Die Beschäftigung mit den Seligen von Dachau, mit ihren Biografien, ihren Gedanken und ihrer Spiritualität können uns gerade heute Hoffnung, Kraft und Mut geben", sagt Monika Neudert, Vorsitzende des Vereins Selige Märtyrer von Dachau, der sich für das Gedenken um die 2.000 inhaftierten Geistlichen einsetzt.

