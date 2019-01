Von wegen "Living Coral" Grün, grün, grün: Die royale Trendfarbe von Herzogin Kate und Co.

Herzogin Kate (37) scheint nicht nur für viele Royal-Fans ein Fashion-Vorbild zu sein, sondern auch für die anderen Mitglieder der britischen Königsfamilie. Am Dienstag begeisterte die Ehefrau von Prinz William (36) bei einem Auftritt in London in einem moosgrünen Midi-Kleid des Labels Beulah, das sich für Frauen in Not einsetzt. Einen Tag später tritt Herzogin Camilla (71) farblich in die Fashion-Fußstapfen der Schwiegertochter ihres Mannes Prinz Charles (70).