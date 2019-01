München - Seit gut 33 Monaten fiebern Elektroauto-Fans in Deutschland ihrem Traumauto entgegen. Also seit der ersten Präsentation des Model 3 durch Tesla-Chef Elon Musk am 1. April 2016. Fasziniert von der Vision eines langstreckentauglichen Stromers zum Preis um die 35.000 Euro zahlten sie bereitwillig 1.000 Euro an. Erst jetzt können die ersten deutschen Vorbesteller ihr Model 3 tatsächlich ordern, als Liefertermin wird der März genannt. Doch der Preis ist ein echter Schock.