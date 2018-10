Ude sei wie die damalige Wiesnchefin Gabriele Weishäupl ein Vorreiter gewesen, sagt Egger. "Sie wussten um ihre Funktion als Werbeträger." Der Trend fasst Fuß. "Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre beginnen junge Leute, Dirndl und Lederhose lustig zu finden", sagt Egger. "Es begann mit einer Generation, die sich nicht mehr so stark von Eltern abgrenzen musste wie vorher."

"Es ist fantastisch aber es ist nicht die echte Wiesn"

Ungefähr um diese Zeit wandelt sich auch das Bild des Oktoberfests. War es zuvor eher eine Belustigung für die Älteren und Familien mit Kindern, die zu Karussells und Zuckerwatteständen drängten, entdeckt nun die Jugend die Wiesn. Die Zelte spielen nicht mehr Blasmusik, sondern flotte Songs aus den Charts. Die Ausschnitte der Dirndl werden tiefer. Alles ist erlaubt - T-Shirts mit aufgedruckten Hosenträgern und Sepplhüte.

"Die Wiesn ist ein gesellschaftliches Ereignis", sagt Wandinger. "Gruppen geben sich Normen. Da eignet sich Trachtenmode sehr gut." Seitdem halten Dirndl und Lederhosen ihren ungebrochenen Siegeszug auf der Wiesn. "Es ist fantastisch. Aber es ist nicht die echte Wiesn - sondern auch die Sehnsucht nach dem alten "Echten"", sagt Wandinger.

Auch jenseits der Wiesn hält der Trend an. Empfänge oder Hochzeiten in Tracht oder trachtartigem Outfit: früher undenkbar, heute schick.

Ob Tracht oder nicht - es ist schönm dass sich die Gäste herausputzen

Es gibt aber auch Dirndl-Verweigerung. Die frühere Ministerpräsidentengattin Marga Beckstein erschien zum Anstich im Kostüm - Dirndlgate. Für die First Lady im Freistaat ist bei der Zeremonie das Gewand heute Pflicht. Die Ehefrau von Markus Söder, Karin Baumüller-Söder, erschien dieses Jahr im blauen Dirndl - mit weißer Bluse also praktisch in den Landesfarben. Söder kam im Trachtenanzug mit Krawatte - ein bayerischer Ministerpräsident würde bis heute kaum in kurzer Krachlederner zum Anzapfen erscheinen.

Schotten kommen im Schottenrock, andere in Fantasiegewänder und manches Dirndl erinnert mit Glimmer und Glitzer an einen Christbaum. Wirtesprecher Peter Inselkammer, selbst je nach Anlass rund um die Wiesn mal in Lederhose, mal mit Krawatte unterwegs, findet schlicht gut, dass sich Gäste herausputzen: "Es ist ja ein Fest."

