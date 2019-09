Von wegen aufwendig! Geflochten war gestern: Die einfachste Wiesn-Frisur aller Zeiten

Eine aufwendige Flechtkreation stellt so manche Frau auf eine harte Geduldsprobe - besonders, wenn es um die perfekte Frisur auf dem alljährlichen Oktoberfest geht. Doch kunstvoll geknotete Haare liegen in diesem Jahr gar nicht im Trend. Vielmehr sind es die offenen Mähnen, die jetzt auf der Wiesn zu sehen sind - und zwar in ganz natürlichen Wellen.