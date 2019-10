Der blonde Krieger erklärt, dass zum Samurai-Sein viel mehr gehört, als Schwerter zu schwingen. Sprache, Philosophie und Etikette waren ebenso Teil seiner jahrelangen Ausbildung in Japan. Die Samurai seien mit Rittern in Europa zu vergleichen: Krieger, die im vorindustriellen Japan das Sagen hatten. Ursprünglich waren die Samurai - auch Bushi genannt - Soldaten im Dienste des Kaisers und der Adelsstämme, bis sie selbst zur führenden Schicht des Landes aufstiegen.

Das Samurai-Erbe lebt in München weiter

Vor drei Jahren wurde der Schüler zum Lehrmeister - ein Bayer an der Spitze einer japanischen Samurai-Schule. Otsuka führt seitdem das Erbe als "Soke" (Rektor) in der siebten Generation in München weiter, reist häufig zu den zehn Zweigstellen der Schule, unter anderem nach Budapest und Florenz; oft für Monate nach Japan. Insgesamt trainieren mehr als 180 Menschen in der bayerisch-japanischen Samurai-Schule.

Einer von ihnen ist Sven Albrecht (38), der seit sechs Jahren unter Otsuka übt. Über seinen 27-jährigen Meister sagt er: "Er lebt Kampfkunst wie heutzutage kaum ein anderer." Das imponiert ihm.

Zum Training in München kommen an diesem Abend neun Schüler. Auch eine junge Frau ist dabei; in Otsukas Schule sind es weltweit etwa 40. Zu Beginn des Trainings wirbeln die Lehrlinge auf allen Vieren mit Putzlappen übers Parkett. Der Meister erklärt: "Es ist in Japan üblich, dass die Schüler das Dojo selbst putzen. Reinigungskräfte gibt es nicht, das lehrt Demut und Respekt."

Es herrscht bedinungsloser Gehorsam im Dojo. Otsukas Autorität gleicht der eines mächtigen Shoguns - so hießen die Militärherrscher aus der Samurai-Kaste, die bis ins späte 19. Jahrhundert das Sagen hatten. Wenn er lauthals Befehle auf Japanisch gibt, durchschneidet seine Stimme die Luft wie ein Samurai-Schwert.