Gersthofen - Ein 16 Jahre alter Jugendlicher, der Anfang Juni beim Schwimmen im Lech von der Strömung mitgerissen wurde, ist am Montag tot geborgen worden. Ein Mitarbeiter des Wasserkraftwerks am Lechkanal in Gersthofen (Landkreis Augsburg) hatte den Vermissten im Bereich der Rechenanlage gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Jugendliche ertrank demnach.