Von Rita Ora bis Heidi Klum Blue Eyes: Stars wagen neuen Lidschatten-Trend

Rita Ora (29, "New Look") liebt den extravaganten Auftritt. Ihr ausgefallenes Make-up, das sie bei den Fashion Awards im Dezember 2019 in London präsentierte, liefert den besten Beweis. Blaue Glitzerstreifen zierten damals die Augenpartie der Sängerin. Mit einem ganz ähnlichen Style zeigte sich die Künstlerin zuletzt auch bei Instagram - und ist damit nicht allein.