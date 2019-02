Nürnberg - Theater, Museen und freie Künstler aus ganz Bayern haben sich in einer Erklärung für mehr Toleranz und eine offene Gesellschaft zusammengeschlossen. Viele Kulturschaffende seien von rechter Hetze bedroht und in ihrer Arbeit behindert worden, teilten die Initiatoren am Freitag in Nürnberg mit. In ihrer Erklärung "Der Vielen" wenden sich die Unterzeichner deshalb gegen rechte Populisten, die versuchten, die Freiheit der Kunst zu beschränken.