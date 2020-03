Von Lothar Matthäus bis Tom Hanks Diese Stars sind wegen des Coronavirus fern der Heimat

"Cast Away" in Down Under

Der international bekannteste gestrandete Star ist ohne Zweifel Schauspieler und Oscar-Preisträger Tom Hanks (63). Vor genau zwei Wochen wurde bekannt, dass sich der US-Star während Dreharbeiten in Australien infiziert hat. Zunächst saßen er und seine Frau Rita Wilson (63) daher "Down Under" im Krankenhaus, inzwischen in einem angemieteten Haus in der Quarantäne fest. Immerhin konnten sie die Zeit nutzen, um sich gut von ihren Symptomen zu erholen, wie das bislang jüngste Update der beiden bezüglich ihres Gesundheitszustands verriet. Fun Fact: Hanks ist also im wahrsten Sinne "Cast Away" und hat (Frau) Wilson an seiner Seite.