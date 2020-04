Von Höhenflügen und Niederlagen Boris Beckers Sportkarriere wird verfilmt

Man mag von Boris Becker (52) halten, was man will, doch seine sportlichen Errungenschaften sind nicht von der Hand zu weisen. Das scheint auch RTL so zu sehen. Und so gab der Sender am Montag bekannt, dass die Geschichte des einstigen Weltklassesportlers ein weiteres Mal verfilmt werden soll, dieses Mal als Spielfilm. Die Schauspieler Samuel Finzi (54, "Allmen"), Anna Schudt (46, "Gespensterreise") und Hans-Jochen Wagner (51, "Lore") seien bereits für die Produktion mit dem Arbeitstitel "Der Spieler" gecastet worden.