In jedem Schlamassel wird derweil ein Schuldiger gesucht. Ismaik meint diesen in Scharold gefunden zu haben - und lässt die ganze Löwen-Familie an seiner Meinung teilhaben. Rund um die Grünwalder Straße drängt sich nun die Frage auf: Kann ein vom einen Gesellschafter derart angezählter Geschäftsführer seine Position überhaupt weiter richtig ausführen - ja, behalten?