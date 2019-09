"Zwar ist die Deutsche Bahn bereit, eine neue Unterführung zur neuen Station der zweiten Stammstrecke zu bauen, allerdings in einer völlig unattraktiven Dimension", schreibt Mattar. Der Politiker fordert, die Unterführung mehr als zehn Meter breit zu planen und Platz für Läden in dieser zu schaffen – wie das etwa in Wien geschehen ist. Zudem solle die Unterführung die geplante Station der zweiten Stammstrecke anbinden.